20mila americani potrebbero morire a causa del covid nei prossimi 21 giorni (Di domenica 2 agosto 2020) Secondo le stime del US Centers for Disease Control and Prevention, negli Stati Uniti potrebbero esserci altri 20mila decessi causati dagli effetti del coronavirus nei prossimi 21 giorni. Il Cdc è un organismo di controllo della sanità pubblica: in un’analisi, riportata dalla Cnn, ha previsto che entro il 22 agosto le morti dovute al covid-19 negli Usa potrebbero arrivare a 173,000. In questo momento è già il paese che registra più morti di tutti: sono a quota 154,447.In particolare, secondo il Cdc è probabile che i decessi aumenteranno in Alabama, Kentucky, New Jersey, Porto Rico, Washington e Tennesee. Secondo gli esperti sono gli incontri sociali che stanno rafforzando la diffusione del virus, per questo stanno ... Leggi su huffingtonpost

