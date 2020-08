2 agosto 1990, trenta anni fa l’Iraq invade il Kuwait e scoppia la prima Guerra del Golfo (Di domenica 2 agosto 2020) Ventinove anni fa il Kuwait veniva invaso dall’Iraq di Saddam Hussein. La comunità internazionale condanna: il 17 gennaio 1991 inizia la Guerra del Golfo. La prima Guerra del Golfo ha origine nell’evento che oggi compie 29 anni: il 2 agosto 1990, infatti, il Kuwait subisce l’invasione da parte dell’Iraq. Saddam Hussein all’attacco Il Kuwait, benché molto piccolo, dispone di ingenti riserve di petrolio. E così il presidente iraqeno Saddam Hussein decide l’invasione con le proprie truppe. In pratica, il rais di Baghdad vuole lanciare una sfida agli Stati Uniti (ex alleato nella Guerra contro l’Iran) ... Leggi su newsmondo

