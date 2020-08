2 agosto 1980, la strage di Bologna: una tragedia ancora da scrivere (Di domenica 2 agosto 2020) La strage di Bologna, il 2 agosto 1980: una storia ancora da scrivere, i complottisti la chiamano ancora una ‘strage di Stato’, come tante altre. E’ così doloroso scrivere di una strage che spezzò la vita a 85 tra uomini, donne e bambini, di cui la metà non aveva neppure 30 anni. Doloroso e difficile, perchè, come per tutte le grandi stragi italiane, non è semplice trovare un vero colpevole nonostante la giustizia abbia condannato più persone, che per lo più si sono sempre proclamate innocenti nonostante abbiano passato molti anni in carcere. I complottisti le chiamano ‘stragi di Stato’: ecco perchè non conosceremo ... Leggi su chenews

