2 agosto 1980: la strage di Bologna. Quarant’anni di inchieste, depistaggi, bugie e misteri | Il video-racconto (Di domenica 2 agosto 2020) 2 agosto 1980. Ore 10:25. Alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale esplodono 23 kg di esplosivo contenuto in una valigia abbandonata nella sala d’attesa della seconda classe. Muoiono 85 persone, oltre 200 restano ferite o mutilate. L’ala ovest dell’edificio è devastata. Inizia una lunga e faticosa ricerca della verità, fatta di inchieste, depistaggi, misteri ancora irrisolti. Negli anni si appura la matrice neofascista dell’attentato, il più grave di tutta la storia repubblicana. Ancora oggi, sebbene gli ultimi risvolti delle indagini attribuiscano un ruolo preminente a Licio Gelli, capo della Loggia eversiva P2, rimane oscuro il capitolo relativo ai mandanti della strage. Titolazioni: Marco ... Leggi su open.online

Bologna, 2 agosto 2020 - Bologna non dimentica. Nonostante il Covid e il corteo che, per motivi di sicurezza, per la prima volta non si farà. La commemorazione per il quarantennale della strage del 2 ...40 anni fa la bomba nella sala d’attesa che causò la morte di 85 persone e ne ferì oltre 200. Ancora non tutto è stato chiarito nonostante processi e condanne, ma questo 2020 sembra portare più vicina ...