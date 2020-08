Zaniolo Juventus, “Sportmediaset”: Paratici offre 2 contropartite alla Roma (Di sabato 1 agosto 2020) Zaniolo Juventus – Paratici ormai da tempo segue Nicolò Zaniolo. Sulle qualità di Zaniolo c’è poco da dire, è il talento più fulgido del calcio italiano in questo momento e sono tante le società che farebbero carte false pur di averlo. Tra queste c’è ovviamente anche la Juventus. I bianconeri lo hanno messo in cima alla lista degli obiettivi, con l’obiettivo di creare un gruppo di giovani italiani e forti (nel mirino anche Chiesa, Orsolini ecc). Zaniolo Juventus, le ultimissime Come riporta Sportmediaset il pressing della società bianconera nei riguardi di Zaniolo si sta facendo sempre più forte e la Juve avrebbe pronta ... Leggi su juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Bernardeschi più #Romero: ecco l'offerta bianconera per #Zaniolo. La #Juventus non molla la pista che porta al gio… - LordGalurd : Stasera c'è #JuveRoma. Tre punti per la Roma, più Bernardeschi e qualche milione e ci portiamo a casa Nicolò… - PianetaMilan : #Calciomercato @juventusfc - #Zaniolo, due contropartite alla @OfficialASRoma? I dettagli - #Juventus #Roma - ilRomanistaweb : ?? Juventus-Roma, le probabili formazioni: debutto per Fuzato e Calafiori. Fonseca lancia dall'inizio il portiere b… - infoitsport : Sportmediaset – Zaniolo, Juventus decisa: che offerta alla Roma! I dettagli -