X-Men vs. Bryan Singer: quando Halle Berry gli disse "Puoi baciare il mio didietro" (Di sabato 1 agosto 2020) X-Men vs. Bryan Singer: quando il cast principale minacciò di lasciare il franchise e Halle Berry proferì la celebre frase: 'Puoi baciare il mio didietro di colore'. Non è un segreto che il regista dei film di X-Men, Bryan Singer, fosse un uomo difficile con cui lavorare, ma forse non tutti sanno che si arrivò anche al punto in cui Halle Berry e tutto il cast principale minacciarono di lasciare la saga se non si fosse provveduto a far qualcosa. Tra le varie accuse che sono state mosse nei confronti di Singer finora, e gli episodi dal set dei suoi film, X-Men in primis, che sono stati raccontati negli ultimi anni, ve ne era uno che includeva ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? X-Men vs. Bryan Singer: quando Halle Berry gli disse 'Puoi baciare il mio didietro'… - GianlucaOdinson : X-Men 2, mezzo cast minacciò di lasciare il film per il comportamento di Bryan Singer - GianlucaOdinson : X-Men, nuove accuse contro Bryan Singer: avrebbe girato degli stunt sotto narcotici - iamexemi : RT @geek_queer: La storiaccia di Singer ci racconta di come molestie e abusi siano una questione di potere. Il patriarcato è un sistema di… - IlNovelli : RT @geek_queer: La storiaccia di Singer ci racconta di come molestie e abusi siano una questione di potere. Il patriarcato è un sistema di… -