Wta Palermo, tennista positiva al Covid-19 (Di sabato 1 agosto 2020) Al Wta di Palermo, primo torneo post lockdown, una tennista è risultata positiva al Covid-19. Subito in isolamento, la ragazza è asintomatica Al Wta di Palermo, il primo torneo post lockdown, una tennista è risultata positiva al Covid-19. Sono stati gli stessi organizzatori del torneo che hanno rilevato il caso dopo i tamponi effettuati su tutti i partecipanti. La tennista è asintomatica e quindi non mostra segnali del virus; la sua identità non è stata rivelata. La ragazza è stata trasferita in una struttura del Servizio Sanitario Nazionale riservata a tutti i malati asintomatici. Al momento è scongiurata l’ipotesi di trasmissione ad altre persone perché la ragazza, ... Leggi su bloglive

Qualificazioni Wta Palermo 2020: Martina Trevisan supera all'esordio Gatto-Monticone

Al via il primo torneo ufficiale post-lockdown in quel di Palermo. Il Wta International siciliano è partito con il consueto tabellone di qualificazione, che presenta tante giocatrici italiane ai ...

