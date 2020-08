Voli cancellati, ecco come ottenere il rimborso da Alitalia (Di sabato 1 agosto 2020) Alitalia ha reso note le procedure per la richiesta di rimborso sui Voli cancellati a partire dal 3 giugno 2020. Saranno infatti messi a disposizione dei consumatori diversi canali di comunicazione, e le stesse procedure saranno applicate anche da Volotea. Secondo quanto si apprende, dopo le varie denunce dei consumatori mosse a Alitalia, e l’indagine … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

