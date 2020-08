Vinciullo di 'Siracusa Protagonista': 'Pubblicato il bando per il bonus figlio' (Di sabato 1 agosto 2020) :E' stato Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il Decreto di approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione dell'intervento "bonus figlio 2020". Lo comunica Vincenzo Vinciullo di 'Siracusa ... Leggi su nuovosud

Ultime Notizie dalla rete : Vinciullo Siracusa

Nuovo Sud

Nessuna sospensiva, il Consiglio comunale di Siracusa resta decaduto. Ma per i consiglieri nulla è perduto, per ora. Se ne parlerà nel merito in udienza pubblica il 10 ottobre. Questa la decisione del ...