Video e foto in chat, perquisizioni e denunce per pedopornografia (Di sabato 1 agosto 2020) Si scambiavano Video e immagini pedopornografiche in chat, utilizzando soprattutto il canale Telegram, anche a pagamento. È quanto emerge dalla delicata operazione della Polizia Postale "Summer No Like", al termine della quale 9 persone sono state denunciate per i reati di divulgazione, cessione, detenzione di materiale pedopornografico e per istigazione a delinquere aggravata.Tutto parte dall'analisi sul cellulare di una persona perquisita per fatti analoghi su cui sono state rinvenute chat, immagini e Video a carattere pedopornografico, riguardanti anche bambini in tenerissima età. La Polizia Postale di Firenze ha così identificato altri soggetti che si scambiavano immagini e Video pedopornografici; le perquisizioni - coordinate dal Centro protezione dei minori ... Leggi su ilfogliettone

