VIDEO | 2 agosto 1980, “la stazione non c’era più”: il racconto dei volontari della Pubblica assistenza (Di sabato 1 agosto 2020) BOLOGNA – “Quando siamo arrivati alla stazione non c’era più la stazione, ma la sera, a fine turno, non si piangeva: l’emozione non veniva fuori con le lacrime”. Sono le parola di Stefano Ragazzi, un soccorritore volontario, racconta che cosa è stato il 2 agosto 1980. La sua testimonianza fa parte di un racconto video realizzato dall’Anpas, l’Associazione nazionale Pubbliche assistenze, che in occasione del 40esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna ha voluto raccogliere un racconto di quella giornata e dare un contributo alla memoria del 2 agosto. Leggi su dire

borghi_claudio : *ATTENZIONE* Causa mix infortunio e cessazione impegno istituzionale come Presidente di Commissione Bilancio, dichi… - francescocosta : Primo agosto, giorno di Natale. È arrivato tutto The West Wing su Amazon Prime Video. - WarnerBrosIta : #TENET di Christopher Nolan, l'evento cinematografico dell'anno, al cinema dal 26 agosto. - Margigiambi : RT @francescocosta: Primo agosto, giorno di Natale. È arrivato tutto The West Wing su Amazon Prime Video. - Milanoo089 : Sistemare casa ad agosto non si può fare ????????????? -