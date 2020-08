Vicesindaco Pd importuna Salvini in spiaggia: “Fatti un bagno ché ti rilassi” (Video) (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1° ago – L’idiozia non va mai in vacanza. Non fa eccezione l’estate 2020, ancora alle prese con i postumi del coronavirus. E così Veronica Proserpio, Vicesindaco Pd del comune di Proserpio (provincia di Como), ha pensato bene di importunare Matteo Salvini sulla spiaggia di Milano Marittima. La politica dem infatti, con il favore della telecamera dello smartphone, si è avvicinata al leader della Lega, per poi dirgli: «Rovini il nome di questa bellissima città», cioè l’equivalente del «faccia di maiale» che i bambini si scambiano durante i loro litigi. A quel punto Salvini ha risposto alla sua solita maniera: «Fatti un bagno ché ti rilassi, va». «Sono rilassatissima, sono in ... Leggi su ilprimatonazionale

