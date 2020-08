Ventura comunica l’addio alla Salernitana: “Dispiace per i play off, centrati altri obiettivi” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La notizia era nell’aria, soprattutto dopo che il video di Claudio Lotito è diventato virale. Il presidente ha attaccato duramente Gian Piero Ventura e l’ex ct della Nazionale non ha potuto far altro che salutare la Salernitana. Dopo un solo anno, dunque, si separano le strade del tecnico e della compagine granata. Una stagione nata con altre aspettative e conclusasi con il Cavalluccio Marino fuori dai play off. A comunicare l’addio è stato lo stesso Ventura attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale della società. “Grazie Salerno! Sono arrivato 13 mesi fa con un entusiasmo incredibile e degli obiettivi da raggiungere: ricostruire e formare un gruppo dopo un’annata difficile. Il mio significato di ... Leggi su anteprima24

Busonzio : RT @NickBinda: Giampiero Ventura comunica il suo addio alla @OfficialUSS1919 #serieB - NickBinda : Giampiero Ventura comunica il suo addio alla @OfficialUSS1919 #serieB -

Ultime Notizie dalla rete : Ventura comunica Apertura scuola post Covid, la Cgil incontra Di Ventura Grandangolo Agrigento SALERNITANA: i convocati di Ventura per la sfida di domani

Ventura li ha convocati tutti ... A breve la società potrebbe emettere un comunicato nel quale specificherà l’accaduto, prevista una risoluzione per giusta causa. Tra i convocati anche il fantasista ...

Canicattì, in 4 rate il pagamento della Tassa sui rifiuti

il sindaco Ettore Di Ventura comunica alla Cittadinanza che le tariffe TARI per il 2020 rimangono invariate rispetto al 2019. Il pagamento della Tassa sui rifiuti anno 2020, sia per le utenze domestic ...

Ventura li ha convocati tutti ... A breve la società potrebbe emettere un comunicato nel quale specificherà l’accaduto, prevista una risoluzione per giusta causa. Tra i convocati anche il fantasista ...il sindaco Ettore Di Ventura comunica alla Cittadinanza che le tariffe TARI per il 2020 rimangono invariate rispetto al 2019. Il pagamento della Tassa sui rifiuti anno 2020, sia per le utenze domestic ...