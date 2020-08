Vasti incendi di sterpaglie nella periferia di Roma e ad Artena (Di sabato 1 agosto 2020) Vigili del fuoco al lavoro da ore nella zona periferica di Roma, in Via Giovanni Battista Manzella, e nel Comune di Artena, in Via piano della Civita, per incendi di sterpaglie e colture che stanno impegnando diverse squadre con l’ausilio di autobotti e supporto aereo. Sul posto anche il personale DOS (Direzione operazioni di spegnimento) dei vigili del fuoco e moduli della protezione Civile.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Un vasto incendio è scoppiato nella notte a Costa di Mezzate, alla ditta di trasporti Pezzotta Saul. Una vasta colonna di fumo si è alzata dall'abitato e le operazioni di spegnimento sono proseguite f ...

Incendi a L’Aquila: in salvo un gruppo di scout romani

I carabinieri della compagnia de L’Aquila, venerdì sera, hanno recuperato e portato in salvo un gruppo di scout del Cngei - Compagnia «Ponte Rotto» con quattro minorenni e nove maggiorenni, i quali st ...

