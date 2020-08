Val Gardena, morto alpinista sul Sasso Lungo: fatale la scalata della vetta (Di sabato 1 agosto 2020) a 3.181 metri. Si tratta della terza vittima nel giro di pochi giorni in Alto Adige Ancora una vittima per una scalata in montagna. Questa mattina un alpinista ha avuto la peggio per una brutta caduta mentre cercava di scalare la vetta del … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

