Vacanze, 21,1 mln di italiani in viaggio ad agosto: -11% rispetto al 2019 (Di sabato 1 agosto 2020) Sono 21,1 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell’estate 2020, con un calo dell’11% rispetto allo scorso anno a causa dell’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè, diffusa in occasione del primo weekend da bollino rosso del mese sulle strade dalla quale emerge che a pesare sono nell’ordine le difficoltà economiche, la paura del contagio ed i timori per il futuro. “Con l’emergenza sanitaria quest’anno – sottolinea Coldiretti – si rafforza l’abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto che è di gran lunga il più gettonato dell’estate ma anche quello che fa segnare il calo minore ... Leggi su ildenaro

savvucciu : Stima del piffero, finirà con 800 miliardi di pil in meno,e fino a che al governo ci sarete gli incapaci attuali, n… - FabrizioRho : @eglaroseland @lbazziga @BelpietroTweet @usato_di_sicuro Per la cronaca 49 mln di rimborsi elettorali si spendono p… - RoccoCirino2 : @simonacambarau E'...bonus vacanze, Hotel e pernottamenti gratis, soldi, Leggi free per loro, donne da violentare a… - coldirettiab : RT @coldiretti: #vacanze, netta preferenza degli italiani verso le mete nazionali #estate2020 - coldiretti : #vacanze, netta preferenza degli italiani verso le mete nazionali #estate2020 -