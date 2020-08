Usa, Trump pronto a vietare l’uso di TikTok (Di sabato 1 agosto 2020) Trump pronto a vietare l’uso di TikTok negli Stati Uniti. La comunicazione ai giornalisti dall’Air Foce One. Prosegue la lotta dura di Donald Trump conro TikTok, con il presidente statunitense che ha fatto sapere che vieterà l’uso del social network negli Stati Uniti. Fonte foto copertina: https://newsroom.TikTok.com/Trump pronto a vietare TikTok negli Stati Uniti Una decisione forte, figlia della convinzione che TikTok sia uno strumento utilizzato da Pechino. E così il presidente degli Usa ha annunciato ai giornalisti che procederà con il divieto di utilizzare il social network. Donald TrumpI dubbi delle ... Leggi su newsmondo

