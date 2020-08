Usa, Trump contro TikTok: “Presto un decreto per bloccare il social” (Di sabato 1 agosto 2020) Continua la battaglia di Donald Trump contro TikTok. Il tycoon americano è pronto a pubblicare un decreto per fermare il popolare social cinese. Continua la guerra fredda tra Usa e Cina, con Trump che invece di fermare l’epidemia da Covid-19 è pronto a dare battaglia a TikTok. Il social cinese, infatti, sta spopolando negli Stati … L'articolo Usa, Trump contro TikTok: “Presto un decreto per bloccare il social” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

