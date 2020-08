Una Vita raddoppia ad agosto: doppio appuntamento con Acacias 38 (Di sabato 1 agosto 2020) Nel mese di agosto, ogni anno, assistiamo a qualche cambiamento nei palinsesti del daytime su Canale 5. In particolare, a subire una pausa è Beautiful, che cede il suo posto a Una Vita. In questo modo, mentre la soap americana andrà in vacanza, i vicini di Acacias 38 andranno in onda in ben due puntate. … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : Perché uno nella vita dovrebbe stare con una come Anna? Chiedo. #TemptationIsland - carlogubi : Chi vuole legittimare il proprio cattivismo delegittimando chi pratica il soccorso umanitario può passare la vita t… - MarioManca : «Lei ha un passato difficile e merita solo cose belle», MA COSA? Ma le hai detto che è arida, che è vecchia, che sa… - EllieBeCool : Fa così caldo che non riesco a far altro che stare sbattuta sotto il ventilatore. Poi mi spiegate come fa a piacerv… - dantonio_luca : RT @____rgrey____: Non ti occorre una vita vista mare, né qualcuno che ti porti lì. Trova, piuttosto, chi sappia calmare ogni giorno e ovu… -