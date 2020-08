UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 3 agosto 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) anticipazioni puntata 1018 di Una VITA di lunedì 3 agosto:Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: DIRK e BELA escono di scena!Genoveva e Alfredo riescono subdolamente a manovrare Rosina e Liberto in modo che questi ultimi investano nella Banca Americana. Ramon finisce per peggiorare le cose con la piccola Milagros: incautamente provoca una reazione allergica alla ragazzina facendole assaggiare un dolce. Carmen intanto che Milagros è arrivata e si infuria con Ramon perché non le ha detto niente. Ursula non vuole che Felipe veda Agustina e non le dice che l’avvocato ha cercato di vederla. Cinta, triste per la fine della storia con Emilio, decide di partire con i genitori per l’Argentina. Anche Emilio sta male e la madre lo rimprovera, visto che lui non riesce a ... Leggi su tvsoap

Ultime Notizie dalla rete : UNA VITA Una vita, le trame dal 3 al 9 agosto 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Una storia da cantare, Adriano Celentano/ Diretta: omaggio al Molleggiato (Replica)

Sabato 1° agosto, in prima serata, Raiuno trasmette la replica della puntata di “Una storia da cantare“ dedicata ad Adriano Celentano. Dopo la replica dell’appuntamento dedicato a Fabrizio De Andrè, l ...

Chi è Francesco Cozza, l’ex marito di Manila Nazzaro

Classe 1974, l’ex marito di Manila Nazzaro Francesco Cozza è cosentino ed è un ex calciatore che ha avuto un ruolo predominante in alcune delle squadre più importanti in Italia. Non a caso, è stato ce ...

