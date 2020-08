Una Vita, anticipazioni oggi 1 agosto (sera): Genoveva spietata (Di sabato 1 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’1 agosto 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Rete 4 dalle 21.30? Genoveva ha un piano per eliminare la sua vecchia amica Marlene, che potrebbe crearle problemi con il nuovo marito Alfredo Bryce e con i vicini di Acacias… Ramon organizza una merenda con le vicine per aiutare Carmen a integrarsi, ma il risultato non è quello sperato. Carmen infatti confessa al fidanzato laArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

