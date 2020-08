Una Vita Anticipazioni 2 agosto 2020: Genoveva è un assassina! La vittima è... (Di sabato 1 agosto 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 2 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale5, Genoveva avvelena Marlene mentre Ramon è spaventato dal ritorno di Milagros Leggi su comingsoon

trash_italiano : Perché uno nella vita dovrebbe stare con una come Anna? Chiedo. #TemptationIsland - carlogubi : Chi vuole legittimare il proprio cattivismo delegittimando chi pratica il soccorso umanitario può passare la vita t… - MarioManca : «Lei ha un passato difficile e merita solo cose belle», MA COSA? Ma le hai detto che è arida, che è vecchia, che sa… - asociale_a_vita : Una bellezza stratosferica - FernandaBernacc : RT @GiovanniAgost20: Siamo intossicati da una quantità mostruosa di prodotti 'inutili', dannosi per l'ambiente ed inseguiamo stili di vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita

Settimana terribile in via Teulada. A La vita in diretta va in onda uno “scazzo” senza precedenti. “Cos'hai detto?”, dice Andrea Delogu. Intanto, Marcello Masi lascia lo studio. E durante l’ultima pun ...Bianca Guaccero è una delle conduttrice più amate, grazie alla trasmissione Detto Fatto. Bianca ha un bellissimo rapporto con Jonathan Kashanian, che di recente ha deciso di dedicarle alcune parole su ...