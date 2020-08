Una storia da cantare stasera in tv 1 agosto: ospiti, anticipazioni e dove vederlo (Di sabato 1 agosto 2020) stasera in tv sabato 1 agosto 2020 va in onda la replica di Una storia da cantare dedicata a Adriano Celentano in onda in prima serata su Rai 1 con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Scopri ospiti, anticipazioni e dove vederlo. SCOPRI COSA C’È IN TV Una storia da cantare stasera in tv 1 agosto su Celentano I più grandi interpreti della musica italiana si sono dati appuntamento sabato 1 agosto in prima serata su Rai 1 per festeggiare Celentano. In esclusiva per il programma anche un contributo speciale dello stesso “molleggiato”. Interpellato sulla possibilità di collaborare alla puntata, Adriano ha deciso di ... Leggi su cubemagazine

