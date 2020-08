Una settimana da Trump. E si capisce perché pure i conservatori lo mollano (Di sabato 1 agosto 2020) Roma. Ieri un fondatore della Federalist Society, Steven Calabresi, si è aggiunto alla lista dei conservatori americani che vogliono togliere di mezzo Donald Trump. La Federalist Society è un’organizzazione marcatamente conservatrice che raccoglie sessantamila tra avvocati e studiosi di legge e funz Leggi su ilfoglio

La settimana scorsa abbiamo parlato della leggerezza in termini calviniani; oggi, per continuare il ciclo, tratteremo della rapidità secondo Italo Calvino. Quest’ultima, è il tema centrale della secon ...In attesa che Tunisi faccia il proprio dovere, un primo passo è stato fatto: assegnato il bando con cui il Viminale puntava a reperire una nave dove far svolgere la quarantena Covid ai migranti. Davan ...