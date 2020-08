Una Juve proiettata al futuro: dalle maglie al logo, ha senso questa "nuova identità"? (Di sabato 1 agosto 2020) La Juventus vince in Italia da 9 anni consecutivi, record di tutti i tempi in Serie A. Tutto ebbe inizio 10 anni fa con l'insediamento di Andrea Agnelli. Un primo anno con il settimo posto, poi solo successi per la nuova Juventus. Con Agnelli è iniziato un nuovo ciclo. Dal nuovo stadio al nuovo centro sportivo, un intero asset rinnovato. La Juve ha dimostrato di non aver paura di cambiare, cambiando in dirigenza, come testimonia ad esempio la rivoluzione degli ultimi anni con l'addio di... Leggi su 90min

