Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 agosto: nuova sfida per Marina (Di sabato 1 agosto 2020) “Un Posto al Sole”, anticipazioni settimanali dal 3 al 7 agosto 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3 dalle 20.40 circa? Marina è la nuova amministratrice delegata dei Cantieri e intede mostrare di essere all’altezza del ruolo. Fabrizio trova il modo per starle accanto. Niko sembra improvvisamente realizzare che la sua futura moglie non è così convinta del passo che si stanno accingendo a fareArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Dopo vent’anni senza troppi limiti con bevande dolcificate e cibi industriali ricchi di zuccheri aggiunti, il girovita inevitabilmente «gonfia»: l’eccesso di zuccheri dalla dieta è una delle cause pri ...

Mes e Recovery fund, ecco perché i soldi dell'Europa sono tutt'altro che regalati

All’indomani del vertice-maratona a Bruxelles che ha partorito, dopo serrati negoziati tra gli Stati membri dell’Ue, il cosiddetto Recovery fund, in Italia è subito partita la polemica tra chi, soprat ...

