Un evento inclusivo sulla disabilità è stato usato dalla Lega per fare campagna politica, senza dirlo (Di sabato 1 agosto 2020) Un video mostra Giuseppe Conte e Roberto Fico con la scritta «mentre l’Italia affonda loro suonano il tamburo». A condividerlo il 31 luglio 2020 è la pagina Facebook ufficiale della Lega, dove non viene minimamente spiegato il contesto dell’evento lasciando sfogare i propri utenti ignari di ciò che stavano realmente osservando. I tamburi non sono di un gruppo qualsiasi, ma di quello della banda modenese Rulli Frulli composto da ragazzi disabili. A suonare gli strumenti non c’erano solo il Presidente del Consiglio Conte e il Presidente della Camera, ma anche alcuni ministri come Teresa Bellanova, Roberto Gualtieri ed Elena Bonetti, protagonisti di un incontro tenutosi il 29 luglio davanti a Montecitorio. Il post sull’evento pubblicato dalla pagina della band ... Leggi su open.online

