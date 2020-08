"Un affare politico". Vespa, la sconvolgente verità dietro al "sì" di Renzi al processo contro Salvini: cosa ottiene Italia Viva (Di sabato 1 agosto 2020) Il voto contro Matteo Salvini per mandarlo a processo sul caso Open Arms è un chiaro esempio di uso della giustizia per far fuori gli avversari. Lo crede Bruno Vespa che, dopo il sì del Senato contro il leader della Lega, commenta: "L'eliminazione dell'avversario politico per via giudiziaria fa parte da trent'anni di una consolidata tradizione Italiana". Tradizione - scrive il conduttore di Porta a Porta sul Giorno - che passa da Tangentopoli, a Berlusconi, fino a Banca Etruria. "Le intercettazioni del caso Palamara dimostrano l'orientamento di alcuni magistrati di farsi braccio armato di quella solida frazione politica (sempre la stessa) che a ogni costo vuole impedire il ritorno della destra al potere, considerato sconveniente per ... Leggi su liberoquotidiano

AA311922 : RT @Libero_official: 'Un affare politico'. Bruno #Vespa, la verità dietro al 'sì' di #Renzi al processo contro #Salvini: cosa ottiene Itali… - Libero_official : 'Un affare politico'. Bruno #Vespa, la verità dietro al 'sì' di #Renzi al processo contro #Salvini: cosa ottiene It… - ve10ve : RT @MastriTina: Ciò che sta emergendo su #fontana e l’affare camici in Lombardia, sarebbe imbarazzante per qualsiasi politico e per il suo… - Fusillide : RT @MastriTina: Ciò che sta emergendo su #fontana e l’affare camici in Lombardia, sarebbe imbarazzante per qualsiasi politico e per il suo… - siwel44it : RT @MastriTina: Ciò che sta emergendo su #fontana e l’affare camici in Lombardia, sarebbe imbarazzante per qualsiasi politico e per il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : affare politico L'eliminazione dell'avversario politico per via giudiziaria fa parte da trent'anni Il Gazzettino Matteo Salvini, perché rinviarlo a giudizio può rivelarsi un pessimo affare

ll procedimento ora torna, su impulso del Tribunale dei Ministri, alla Procura di Palermo che dovrà chiedere il rinvio a giudizio del leader della Lega. La difesa del leader leghista. L’udienza prelim ...

Salvini a processo. La giustizia segna di nuovo l’agenda politica

L'eliminazione dell’avversario politico per via giudiziaria fa parte da trent’anni di una consolidata tradizione italiana. Tangentopoli azzerò in pochi mesi tutti i partiti che avevano governato l’Ita ...

ll procedimento ora torna, su impulso del Tribunale dei Ministri, alla Procura di Palermo che dovrà chiedere il rinvio a giudizio del leader della Lega. La difesa del leader leghista. L’udienza prelim ...L'eliminazione dell’avversario politico per via giudiziaria fa parte da trent’anni di una consolidata tradizione italiana. Tangentopoli azzerò in pochi mesi tutti i partiti che avevano governato l’Ita ...