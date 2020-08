Ufo a Silverstone, Hamilton straccia il record della pista e centra la pole n° 91: Leclerc quarto ma sotto investigazione (Di sabato 1 agosto 2020) pole position numero 91 in carriera per Lewis Hamilton, il britannico non lascia scampo a Valtteri Bottas e lo distrugge tra le curve di casa, firmando il nuovo record della pista in 1:24.303. Bryn Lennon/Getty ImagesIl campione del mondo piazza oltre tre decimi tra sè e il finlandese, costretto ad accontentarsi della seconda posizione davanti a Max Verstappen, staccato di oltre un secondo da Hamilton. In seconda fila si piazza anche la Ferrari di Charles Leclerc, ma sul monegasco pende la spada di Damocle dell’investigazione per unsafe release, che potrebbe costargli tre posizioni in griglia. Terza fila invece per Norris e Stroll, seguiti da Sainz e Ricciardo. Solo decimo infine Sebastian Vettel, superato nel finale ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Ufo Silverstone Formula 1 – La Red Bull di Albon fuori in Q2, delude la Racing Point: le Qualifiche del GP di Inghil ... SportFair