Ufficiale: Yilmaz è un nuovo giocatore del Lille (Di sabato 1 agosto 2020) Burak Yilmaz riparte dalla Ligue 1 ed in particolar modo dal Lille. Il club francese ha diffuso una nota con la quale ha di fatto ufficializzato l'arrivo dell'attaccante. Il 35enne ripartirà dopo l'esperienza con il Besiktas e ha firmato un contratto biennale. @Yilmazburak17 EST UN DOGUE Lire le communiqué : https://t.co/f2LSRbxO9Q pic.twitter.com/IbpwYR7rrL — LOSC (@losclive) August 1, 2020 FOTO: Twitter Lille

Burak Yilmaz è un nuovo giocatore del Lille. È la stessa società francese a renderlo noto attraverso un comunicato ufficiale. Il 35enne arriva dal Besiktas e ha firmato un contratto biennale con la su ...Il Lille dopo la cessione di Osimhen si dà subito da fare per trovare un suo sostituto in attacco. La società biancorossa non perde troppo tempo ed ufficializza sul proprio sito ufficiale l’acquisto d ...