Ucciso e fatto sparire: preso il killer del boss Pezzella (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Vincenzo Pellino doveva morire, era stato deciso così dal clan che lui stesso aveva fondato. E il suo doveva essere un delitto eclatante capace di lasciare il segno in tutti gli affiliati alla cosca che porta il suo nome e che gestisce la zona di Cardito (Napoli). Un caso di lupara bianca, uno schiaffo ulteriore alla storia del boss il cui corpo non è stato ancora trovato. Oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di Bernardino Crispino, 34enne contiguo al clan camorristico Pezzella. L’indagine è stata avviata il 14 febbraio scorso, quando la moglie di Vincenzo Pellino ne ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso fatto Sardegna, motoscafo travolge sub: gamba tranciata da elica, morto dissanguato Il Fatto Quotidiano Samira scomparsa nel nulla: per la procura è stata uccisa ma suo marito continua a tacere

Prima che il coronavirus arrivasse in Italia, prima che la cronaca e il dolore invadessero tutti i programmi di cronata in tv, c’erano tanti casi di cui ci si occupava, nel tentativo di poter trovare ...

Hunter, la leggenda del Leeds: il maledetto match con la Polonia e il sogno spezzato dal coronavirus

Norman Hunter se ne è andato. Non è riuscito a “mordere le gambe” del suo ultimo avversario, il “Covid-19” che se l’è portato via il 17 aprile di quest’anno. Lu ...

