Tuttosport - Roma, offerta per Under ma il Napoli attende prima novità su Bernardeschi-Milik (Di sabato 1 agosto 2020) Fra gli elementi in partenza dalla Roma c'è anche Cengiz Under. L’esterno giallorosso è stato messo sul mercato per far fronte ad esigenze di bilancio non buone. Leggi su tuttonapoli

tuttosport : #Totti pesca nella #Juventus: preso il talento #Hasa dall'Under16 bianconera ?? - tuttonapoli : Tuttosport - Roma, offerta per Under ma il Napoli attende prima novità su Bernardeschi-Milik - UgoBaroni : RT @tuttosport: FOTO #Juve, la probabile di #Sarri contro la #Roma: tre U23 in campo ?? ?? - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve-#Zaniolo: ecco perché #Paratici insiste, ma la #Roma resiste ? ?? - Gabbymartial14 : RT @rumorstransfers: Italian Media Claim Inter, Napoli & Juventus Interested In Signing Roma Captain Edin Dzeko(Tuttosport) -