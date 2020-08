Tutto il mondo è paese: 15mila negazionisti del Covid sfilano a Berlino (Di sabato 1 agosto 2020) Migliaia di persone, senza mascherina e non a distanza di sicurezza, si sono radunate a Berlino, sul viale di Unter den Linden, per manifestare contro le misure di contenimento del coronavirus per il '... Leggi su globalist

Inter : ?? | COMPLEANNO Tanti auguri da tutto il mondo nerazzurro, mister! ?????? - amnestyitalia : Oggi Loujain al-Hathloul passerà il suo 31esimo compleanno in una cella. In queste ore, da tutto il mondo, stiamo r… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #SudSudan Annullata la condanna a morte di Magai Matiop Ngong, minorenne al momento del reato. Avevam… - ArmyRenzi : RT @ArmyRenzi: Dove il cielo tocca il mare,comincia il'mondo'di ognuno di noi:l'orizzonte,lunga striscia di infinito è fatta di sogni perdu… - 1devilnevercry : @OsservaMy @BloomDolce La domanda vera è: cosa vale sui social? Io direi nulla! È semplicemente un mondo parallelo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto mondo Da tutto il mondo per il “Codex” di Eusebio con la Fondazione Museo del Tesoro del Duomo La Stampa Alla vigilia del 2 Agosto, le stazioni della memoria in via dell'Indipendenza

Da via Indipendenza a piazza XX settembre, un lungo binario della memoria alla vigilia del Due Agosto. Un percorso attraverso nove stazioni, tre multimediali e sei dal vivo, con testimonianze e ricord ...

Roberto Chessa – Tracciati rapidi

Durante la mostra sarà possibile vedere anche le opere di Giovanni Alfano e Josephine Sassu ospitate nel Museo della Cripta e le sculture di Franco Anzelmo nello spazio adiacente la Galleria. Nel ...

Da via Indipendenza a piazza XX settembre, un lungo binario della memoria alla vigilia del Due Agosto. Un percorso attraverso nove stazioni, tre multimediali e sei dal vivo, con testimonianze e ricord ...Durante la mostra sarà possibile vedere anche le opere di Giovanni Alfano e Josephine Sassu ospitate nel Museo della Cripta e le sculture di Franco Anzelmo nello spazio adiacente la Galleria. Nel ...