'Tuta blu', l'incompiuta di Cirasola che narra la rabbia delle fabbriche (Di sabato 1 agosto 2020) ... il grande scrittore e sceneggiatore di alcuni capolavori del Neorealismo, ndr, mi diede il primo premio e la notizia fu riportata ed evidenziata nella pagina culturale della Gazzetta del Mezzogiorno. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il giornalismo livornese piange Franco Carnieri, ex cronista

Addio al nostro Franco Carnieri cronista in trincea con la tuta blu

