Turista si siede sulla scultura di Paolina Borghese per un selfie: danneggiata l'opera (Di sabato 1 agosto 2020) Si è seduto sulla scultura in gesso di Paolina Borghese per scattare un selfie: così un Turista austriaco ha danneggiato l’opera di Antonio Canova, custodita nel museo di Possagno. Lo denuncia Vittorio Sgarbi che della “Fondazione Antonio Canova” è il presidente.“Dopo la riapertura dei musei, e tra questi il Museo Gipsoteca di Possagno”, racconta Sgarbi, “si registra un episodio clamoroso, che non viene da visitatori italiani, né da extracomunitari, ma da un incosciente Turista austriaco che ha ritenuto di mettersi in posa per una foto di opportunità sedendosi sulla Paolina Borghese, spezzandole le dita ... Leggi su huffingtonpost

