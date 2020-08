Tunisia, “la peggiore recessione dal 1956”. Dal crollo del turismo alle trivellazioni: ecco perché dalle isole Kerkennah si scappa verso l’Italia (Di sabato 1 agosto 2020) “isole delle partenze”, “porto dei barconi”, “hub della rotta migratoria”: così viene descritto l’arcipelago tunisino di Kerkennah, a soli 120 chilometri dall’Italia, più vicino a Lampedusa che a Tunisi. Le acque che separano l’isola siciliana dalla gemella nordafricana sono tristemente conosciute per i numerosi naufragi che lì hanno avuto luogo. L’ultimo, pochi giorni fa, ha provocato la morte di 56 persone. È da qui – nel sud della Tunisia, lontano dai palazzi amministrativi della capitale in cui il 28 luglio Luciana Lamorgese incontrava il presidente Kais Saied – che partono i gommoni verso l’Italia. Ad imbarcarsi sono i migranti venuti dall’Africa subsahariana per i quali il Paese maghrebino è solo ... Leggi su ilfattoquotidiano

peppeprovenzano : Bene intesa con #Lamorgese su seria modifica dei decreti #Salvini.Ora accelerarne approvazione e gestire in sicurez… - Capezzone : Ecco LaVeritaAlleSette di stasera con @sitkaclaudio : -cosa è successo con il rinnovo delle Commissioni -la tempes… - LegaSalvini : GRUPPO TURISTI PER SEMPRE DALLA TUNISIA, CON BARBONCINO E TROLLEY Ormai la presa per i fondelli è completa... - BenniN1 : RT @fattoquotidiano: Tunisia, “la peggiore recessione dal 1956”. Dal crollo del turismo alle trivellazioni: ecco perché dalle isole Kerkenn… - fattoquotidiano : Tunisia, “la peggiore recessione dal 1956”. Dal crollo del turismo alle trivellazioni: ecco perché dalle isole Kerk… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia “la Coronavirus: delegazione di medici e infermieri tunisini al Civile di Brescia Affaritaliani.it