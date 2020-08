Trump vuole vietare TikTok negli Usa, i giovani tiktoker in rivolta: “Abbiamo bisogno di questa me**a”. E si preparano a sbarcare su Triller (Di sabato 1 agosto 2020) L’America è pronta a dire addio a TikTok. Donald Trump ha confermato di voler mettere al bando l’applicazione più usata del momento, che a febbraio ha toccato il miliardo di utenti nel mondo. “TikTok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale, lo metteremo al bando negli Stati Uniti. Ho il potere di farlo e lo farò domani (oggi, ndr)”, ha detto il Presidente degli Stati Uniti. Nelle prossime ore verrà varato un decreto per imporre a Google ed Apple di eliminare l’applicazione dagli store di Android e iOS. Balletti, lip-sync, sketch comici: TikTok è la piattaforma di riferimento per i teenager di tutto il mondo, anche in Italia. Perché è considerata preoccupante per la sicurezza nazionale degli Usa? Semplice: ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : ?? Nel pieno della #pandemia, il presidente #USA vuole calmierare i prezzi dei medicinali (con #Obama erano aumentat… - ele_o_noraaaa : RT @realVagnato: Trump vuole chiudere #tiktok perchè ha paura che anche Charlie prenda più voti di lui alle prossime elezioni. - clikservernet : Trump vuole vietare TikTok negli Usa, i giovani tiktoker in rivolta: “Abbiamo bisogno di questa me**a”. E si prepar… - markbezdicek : RT @CesareSacchetti: L'estensione dello stato di emergenza conferma che l'Italia sarà ancora usata come cavia da laboratorio dal mondialism… - Noovyis : (Trump vuole vietare TikTok negli Usa, i giovani tiktoker in rivolta: “Abbiamo bisogno di questa me**a”. E si prepa… -