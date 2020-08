Trump vuole vietare TikTok negli Stati Uniti: 'Lo usa la Cina per spiarci' (Di sabato 1 agosto 2020) Donald Trump dichiara guerra a TikTok: il presidente americano ha annunciato che il social cinese verrà bandito negli Usa perché sospettato di essere utilizzato dai servizi segreti cinesi. TikTok ... Leggi su globalist

