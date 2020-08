Trump: “Metteremo al bando TikTok” (Di sabato 1 agosto 2020) “Per quanto riguarda TikTok, lo vieteremo negli Stati Uniti” e già nelle prossime ore “firmerò” il decreto. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ai giornalisti sull’Air Force One, secondo quanto riferito dai media americani. Il social media cinese è finito nel mirino della Casa Bianca nell’ambito del braccio di ferro diplomatico con Pechino perché rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza. Trump ha affermato di avere l ‘”autorità” per farlo “con un ordine esecutivo”, secondo il rapporto del pool di Cloud. Tuttavia, non è chiaro se Trump possa vietare completamente l’app. Fonte: Adnkronos Trump: “Metteremo al bando TikTok” proviene da Database ... Leggi su databaseitalia

