Trump contro TikTok: “Lo metteremo al bando”. Tensioni con la Cina (Di sabato 1 agosto 2020) TikTok nel mirino del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump: il noto social cinese rischia di essere messo al bando TikTok nel mirino e forse al bando. È l’ennesimo episodio dei difficili rapporti relazionali tra i due giganti del mondo, Cina e Stati Uniti, soprattutto da quanto Trump è alla Casa Bianca. Secondo quanto riferito dai media americani, il presidente ha dichiarato che già nelle prossime ore firmerà il decreto che vieterà TikTok nel paese. Lo ha detto sul volo dell’Air Force One ai giornalisti che lo hanno seguito nella sua visita in Florida. Sarebbe una brutta notizia per gli adolescenti ma anche per le star in cerca di popolarità tra i giovanissimi che usano quest’applicazione ... Leggi su bloglive

Mancano meno di 100 giorni all’appuntamento elettorale che siglerà la fine della presidenza Trump o un secondo mandato, ma l’America che si recherà alle urne il prossimo novembre non è baldanzosa: è s ...

Il presidente contro il suo predecessore: “L’abbiamo già battuto quattro anni fa, quando lavorò per Hillary. Lo faremo di nuovo”. Intanto Biden non ha ancora scelto la sua vice TikTok è l’ultimo front ...

Mancano meno di 100 giorni all'appuntamento elettorale che siglerà la fine della presidenza Trump o un secondo mandato, ma l'America che si recherà alle urne il prossimo novembre non è baldanzosa: è s ...