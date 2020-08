Trump annuncia decreto per vietare Tiktok negli Usa. E dice no alla vendita a Microsoft (Di sabato 1 agosto 2020) Si stringe il cerchio intorno a Tiktok negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore firmerà un decreto per vietare la popolare app di proprietà cinese su tutto il territorio americano. Lo ha riferito lui stesso ad alcuni reporter che lo hanno seguito nella sua visita in Florida. “Tiktok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale, li metteremo al bando negli Stati Uniti” ha detto parlando sull’Air Force One, ricalcando quanto già anticipato dal segretario di Stato Mike Pompeo. Ieri era spuntata anche l’ipotesi, riportata dal New York Times, che Microsoft fosse in trattative avanzate per acquistare l’app dai cinesi. Ma il capo della ... Leggi su ilfattoquotidiano

