Treni, Speranza firma il rinnovo dell’obbligo di distanziamento (Di sabato 1 agosto 2020) Speranza non allenta le misure di distanziamento sui Treni. Il ministro della Salute ha firmato un’ordinanza per calmare le riserve degli scienziati Un passo indietro. Il ministro della Salute Roberto Speranza, tramite un’ordinanza scritta, ha obbligato le compagnie ferroviarie a ripristinare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. L’obbligo è infatti caduto da ieri sui Treni ad Alta Velocità, che sono tornati a viaggiare a pieno carico. La decisione delle compagnie ha suscitato polemiche e scatenato molte perplessità nel mondo scientifico, al punto che il ministero della Salute è intervenuto per correre ai ripari. Ciò alla luce dei dati preoccupanti che mostrano una risalita della curva dei ... Leggi su zon

