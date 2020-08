Treni, si cambia: sì a distanza. Il ministro Speranza firma l'ordinanza (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo le polemiche arriva lo stop alla decisione del Governo di eliminare l'obbligo di distanziamento sui Treni ad altà velocità, consentendo così ai convogli di viaggiare al 100% della loro capienza. È Roberto Speranza a suonare l'alt, firmando un'ordinanza in materia. "È giusto che sui Treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela", accogliendo di fatto le critiche arrivate da scienziati e amministratori locali. E' un'idea "sbagliata", era stato il giudizio severo di Walter Ricciardi, consulente di Speranza al ministero alla Salute. "Proprio il distanziamento contribuisce alla sicurezza di questo mezzo di trasporto, che altrimenti - aveva ... Leggi su iltempo

