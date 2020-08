Treni, Roberto Speranza firma l’ordinanza sull’obbligo di distanziamento (Di sabato 1 agosto 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza al fine di imporre alle compagnie ferroviarie il ripristino delle regole che impongono di mantenere i posti alternati al fine di garantire il distanziamento tra i passeggeri. Si tratta di un provvedimento che impone dunque ai gestori dell’alta velocità un dietrofront dopo la recente decisione di Italo e Trenitalia di tornare a viaggiare pieni al 100 per cento. “È giusto che sui Treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato una nuova ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta ... Leggi su tpi

