Treni, il governo ripristina il distanziamento La Lombardia: non vale sui nostri regionali Ma perché sugli aerei non esistono limiti? (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo le polemiche sulla decisione dei gestori di occupare tutte le poltrone, arriva l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ribadisce: distanziamento di un metro nei luoghi chiusi Leggi su corriere

Roma, 01 ago 17:57 - (Agenzia Nova) - Le linee guida allegate al dpcm del 14 luglio "non avevano reintrodotto il riempimento al 100 per cento, ma una deroga al distanziamento sociale di un metro a cer ...ROMA - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza al fine di imporre alle compagnie ferroviarie il ripristino delle regole che impongono di mantenere i posti alternati per garan ...