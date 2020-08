Treni e distanziamento, dietrofront. Governo a Trenitalia e Italo: «No ai convogli pieni» (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo le polemiche sulla decisione dei gestori di occupare tutte le poltrone, la ministra dei Trasporti De Micheli ha invitato le compagnie dell'Alta Velocità a «tornare alle misure precedenti. L'allerta del Cts: rischi gravi Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : Mit, ok deroga distanziamento su treni a lunga percorrenza. Non si possono usare sedili contrapposti senza 1 metro… - Tg3web : Gli ultimi dati sui contagi in Italia mostrano un aumento dei casi e, in 7 regioni, il superamento del cosiddetto i… - repubblica : Treni a lunga percorrenza, da oggi finisce il distanziamento. Il Cts: 'Grave preoccupazione' [aggiornamento delle 2… - AvantiLaura : RT @cicciogia: Aumentano i contagi, sui treni e gli aerei non c'è distanziamento, in discoteca si balla ammassati a migliaia, nessuno indos… - laurivirgola : RT @DigitSoldi3r: Milioni buttati per gli acquisto di ridicoli banchi e adeguamento delle scuole per l'indispensabile distanziamento e poi… -