Tre sorelle uccidono il padre dopo anni di torture e abusi sessuali: rischiano 20 anni di carcere. Il caso che divide l’opinione pubblica (Di sabato 1 agosto 2020) Sono tornate davanti ai giudici le tre sorelle accusate di aver ucciso nel loro appartamento di Mosca il padre che da anni abusava di loro e le picchiava. Il caso ha destato scalpore in Russia e divide l’opinione pubblica. Alcuni ritengono che le ragazze siano colpevoli e vadano condannate. Ma per altri sono loro le vere vittime, e in questi anni ci sono stati diversi cortei a favore delle giovani e per l’introduzione di un’efficace legge contro le violenze domestiche. Anche oggi, con decine di attivisti che hanno manifestato davanti al tribunale di Mosca. L’omicidio avvenne nell’estate di due anni fa. Le tre ragazze – una delle quali minorenne all’epoca dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

