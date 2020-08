Tre migranti positivi al Covid a Viterbo, la furia di Forza Italia (Di sabato 1 agosto 2020) Mentre non si placa la polemica per la decisione del Senato di autorizzare il processo all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per il divieto di sbarco alla nave Open Arms, nell'agosto 2019, l'immigrazione fa parlare anche per i flussi incontrollati che dalla Tunisia si riversano sulle coste meridionali dell'Italia. E a far discutere è anche la scelta del governo di redistribuire nel resto di Italia una serie di migranti potenzialmente malati di Covid-19. L'ultimo caso è segnalato a Viterbo, ed è stato segnalato da alcuni esponenti di Forza Italia. "Tra i migranti che il Governo ha collocato nel territorio della Provincia di Viterbo sono risultati positivi al Covid-19 tre ... Leggi su iltempo

