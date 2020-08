Toronto 2020: Wildfire di Cathy Brady nella selezione ufficiale (Di sabato 1 agosto 2020) Wildfire, lungometraggio di esordio di Cathy Brady, è stato annunciato in selezione ufficiale al Toronto Film Festival, prodotto da Carlo Cresto-Dina. Cathy Brady, irlandese, è una delle giovani registe più promettenti del cinema in lingua inglese, a produrre il suo lungometraggio di esordio Wildfire, appena annunciato in selezione ufficiale al Toronto Film Festival, è Carlo Cresto-Dina fondatore di tempesta che ha prodotto, tra gli altri, tutti i film di Alice Rohrwacher e Leonardo Di Costanzo e che inaugura così la filmografia della società inglese tempesta uk. Cathy Brady, con i suoi cortometraggi Small ... Leggi su movieplayer

Notturno fa il bis: dopo Venezia 77 è in Concorso anche a Toronto

Il film che Gianfranco Rosi ha girato sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano approderà al festival canadese subito dopo la presentazione al Lido. Notturno di Gianfranco Rosi è nella Selezione ...

