Torneo Palermo, giocatrice positiva al Coronavirus (Di sabato 1 agosto 2020) Palermo - A seguito dei controlli come da protocollo effettuati, test sierologici e tampone rinofaringeo,, una giocatrice iscritta al Palermo Ladies Open è risultata positiva al Covid 19 . Lo rende ... Leggi su corrieredellosport

PALERMO - Il comitato organizzatore del torneo Wta di tennis di Palermo comunica che a seguito dei controlli come da protocollo effettuati (test sierologici e tampone rinofaringeo) una giocatrice è ri ...